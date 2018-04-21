В Пулково задержали двух летевших из Дубая дебоширов

Сотрудники транспортной полиции задержали двух мужчин в петербургском аэропорту Пулково. Пассажиры прилетели рейсом из Дубая. На борту они выпили и начали приставать к женщине, сообщает пресс-служба МВД.

Когда она не приняла ухаживания кавалеров, «мужчины в грубой форме, используя нецензурную брань, высказывали в адрес пассажирки угрозы убийством и причинением ей тяжкого вреда здоровью».

Во время посадки в Пулково дебоширы не реагировали на замечания членов экипажа и других пассажиров, отвечая грубостью.

Обоим дебоширам по 35 лет. Против них возбудили уголовные дела по статьям о грубом нарушении общественного порядка и угрозе убийством.

Мужчин отпустили под обязательство о явке.