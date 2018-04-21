В результате урагана в Москве погибла девочка

В результате сегодняшней бури в Москве погиб ребенок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в твиттере.

«По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Собянин выразил соболезнование родителям ребенка.

Также московские власти предупреждают, что с 20:00 до 22:00 вновь ожидается усиление ветра.

Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20:00 до 22:00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

Всего, по словам мэра, в больницы были оставлены трое детей и четверо взрослых. Девочка, госпитализированная в тяжелом состоянии, скончалась.

«Повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий», — говорится в сообщении.