В России прокомментировали отказ КНДР от ядерных испытаний

Российские официальные лица комментируют новость о завершении Северной Кореей программы ядерных и ракетных испытаний и готовности к мирному взаимодействию с окружающим миром ради развития национальной экономики.

Так, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв отметил, что хорошего в этой новости гораздо больше, чем плохого. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Сенатор назвал решение северокорейских властей шансом на деэскалацию напряжённости, которая ещё месяц-два назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта.

Косачёв посетовал, что «американцы, вне всякого сомнения, припишут результат себе. Мол, продемонстрировали военную мощь, додавили санкциями, да и вообще не дрогнули. В общем, спасли мир».

На самом же деле, по словам сенатора, прогресс является результатом коллективных силий пяти стран и сохранение каналов диалога с Пхеньяном у Пекина и Москвы было не менее важным инструментом, чем публичные угрозы «стереть с лица земли» со стороны Вашингтона.

«Финальная точка пока не поставлена. Решений пленума ЦК ТПК недостаточно. Чтобы подтвердить изменение не тактики, но стратегии взаимоотношений с окружающим миром, КНДР предстоит вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ. После этого станет возможной отмена санкций, введённых Советом Безопасности ООН, и нормализация сотрудничества Северной Кореи с соседями, включая Россию», — пишет Косачёв.

Отметил он и важность ответных шагов сто стороны США — в первую очередь смена тональности в обращении к КНДР.

«Но и для нормализации ситуации на Корейском полуострове нынешних решений Пхеньяна недостаточно. Нужны оперативные и, по возможности, демонстративные встречные меры со стороны Вашингтона. Прекращение агрессивной и уничижительной риторики. Признание суверенных прав КНДР на собственное развитие.

Отказ от угроз смены власти в этой стране через внешнее вмешательство. Сворачивание военной активности у границ Северной Кореи. Восстановление политического диалога», — считает Косачёв.

Правильным решение Ким Чен Ына назвал и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Безусловно, на мой взгляд, это правильное решение, направленное на деэскалацию напряжения на Корейском полуострове. Конечно, мы приветствуем данное решение. Одновременно мы ждём соответствующих шагов и от США и их союзников в части недопущения проведения учений и других различных шагов с целью деэскалации напряжения на Корейском полуострове», — заявил он информагенству РИА.

Швыткин также подчеркнул, что Штаты должны сделать ответный шаг навстречу Северной Корее.

«Пока мы видим явный шаг со стороны Северной Кореи, но хотелось бы, конечно, чтобы США и союзники также продемонстрировали активность в этом направлении», — отметил депутат.

Как сообщала «Русская Весна», кандидат на пост главы Госдепа США экс-директор ЦРУ Майк Помпео побывал в Северной Корее в первых числах апреля. Кроме того, активно обсуждается личная встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа.