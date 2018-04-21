В Сирии прицельным выстрелом убит корреспондент ЧГТРК "Грозный"

Об убийстве сирийского журналиста Ихаба Балана сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

На своей странице в социальной сети чеченский лидер написал, что убит журналист террористами ИГ* (экстремистская группировка, запрещена законом РФ) прицельным выстрелом. Убийство произошло в Дамаске.

Рамзан Кадыров сообщил, что Балан тесно сотрудничал с фондом имени его отца, Ахмата-хаджи Кадырова, и был корреспондентом ЧГТРК «Грозный». Под постом с подробностями убийства и соболезнованиями глава Чечни опубликовал кадры, сделанные талантливым журналистом. А также сообщил, что семье погибшего будет оказана моральная и материальная поддержка.