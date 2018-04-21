В Великобритании идентифицировали ключевых подозреваемых в «деле Скрипаля»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Британские полиция и разведка идентифицировали ключевых подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, пишет в пятницу местная газета The Telegraph.
По их версии, покушение на Скрипалей выполнила контролируемая российскими властями ударная группа. В настоящее время контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается выстроить дело против подозреваемых.
В Лондоне предполагают, что причастные к инциденту уже вернулись в Россию, и ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым. По оценке следователей, расследование инцидента в Солсбери займёт ещё «много месяцев».
Накануне российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва не признает никаких выводов по «делу Скрипаля» до тех пор, пока России не предоставят пробы и не пригласят к участию в расследовании.
4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в покушении на них посредством нервно-паралитического газа «Новичок», не предъявив при этом официальных доказательств.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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