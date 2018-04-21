Венесуэла готова решить конфликт с Панамой

Венесуэльский лидер Николас Мадуро 20 апреля сообщил, что страна готова к решению конфликта с Панамой.

Венесуэла ввела ограничения для панамских компаний в стране. Панама в качестве ответа запретила венесуэльские авиакомпании. Государства отозвали послов.

Канал Globovision приводит слова из заявления Мадуро. Он сказал, что готов к решению всего, что должно быть решено. В свою очередь, Венесуэла уступит там, где это необходимо. Венесуэльский лидер призывает к диалогу.

Ранее появились сообщения о том, что венесуэльским судам запрещено использовать Панамский канал. Администрация канала заявила, что запрета нет.