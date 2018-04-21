Весельницкая дала показания комиссии сената США

Российский адвокат Наталья Весельницкая дала показания следователям сенатской комиссии, рассматривающей дело о вмешательстве России в президентские выборы. Об этом Associated Press сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, встреча проходила в Берлине.

Сама Весельницкая подтвердила эту информацию.

«Следователей интересовали вопросы, связанные с моими контактами с представителями из США. Сама встреча произошла 26 марта в Берлине», — сказала она «Интерфаксу».

Адвокат отметила, что беседа проходила в закрытом режиме.

«Мои показания касались не только моих знаний о фактах, в которых я непосредственно участвовала, но американских следователей интересовали мои аналитические выкладки, которыми я с ними охотно делилась относительно связей между людьми, которые стояли за "досье Трампа", и командой Уильяма Браудера», — отметила она.

Весельницкая встречалась с членами команды Дональда Трампа в разгар избирательной кампании в 2016 году. По версии представителей команды Трампа, она предлагала компромат на Хиллари Клинтон, но ничего стоящего не передала.

Парламент США подозревает Трампа в связях с российскими властями. Независимое расследование также проводит спецпрокурор, бывший глава ФБР Роберт Мюллер.