ВМС Китая начнут учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море 24 апреля

Военно-морские силы Китая проведут специальные учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море 24-25 апреля. Так сказано в заявлении китайского управления по безопасности на море.

Во время мероприятия судам, которые не относятся к маневрам, запрещено находится с какими-либо целями в этой местности. Это третьи за апрель учения ВМС КНР.

КНР, Япония, Вьетнам и Филиппины конфликтуют из-за морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин убежден, что Филиппины и Вьетнам пользуются американской поддержкой для эскалации напряженности в регионе.

В прошлом месяце Китай призвал Соединенные Штаты прекратить нарушение суверенитета государств. Это связано с тем, что рядом со спорными островами в Южно-Китайском море появился американский эсминец USS Mustin.