Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры из Башкирии восстановили дорожное сообщение на реке в Саратовской области

Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республики Башкортостан, навел паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области и восстановил дорожное сообщение с селами Перелюбского района.

Военнослужащие совершили 600-километровый марш на 10 единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91 к месту оборудования переправы. Первая партия автомобилей на пароме была перевезена через 3,5 часа после начала работы.

Решение о наведении временной паромной переправы рядом с затопленным железобетонным мостом было принято после соответствующего обращения губернатора Саратовской области Валерия Радаева в военное ведомство. В день прибытия подразделений к месту наведения паромной переправы вода в реке резко снизилась, поэтому было проведено тактико-специального учение для совершенствования навыков военнослужащих.