Санкции Кремля против США в конечном итоге больше всего вредят самой России и ее гражданам. Об этом пишет российский блогер и финансист Слава Рабинович.

Он отмечает, что когда на массовую высылку российских дипломатов из США Россия ответила высылкой нескольких сотен человек единовременно, это привело к нехватке персонала, чтобы принимать и обрабатывать заявки на визы от россиян. К тому же лишились работы граждане России, которые работали в американских посольствах и консульствах.

«В этом контексте можно лишь процитировать диалог Родиона Раскольникова с Порфирием Петровичем в романе «Преступление и наказание» Федора Достоевского:

«- Так… кто же… убил?.. — спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно, и он был изумлен вопросом.

— Как кто убил?.. — переговорил он, точно не веря ушам своим, — да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с!», — отмечает Рабинович.

По его словам, все проблемы со стороны России не являются случайными.

«Иными словами, это все рукотворный снежный ком проблем со стороны России — рукотворные экономический, социальный и политический кризисы. То есть рукотворное все. Точно так же американские авиакомпании, которые осуществляли прямые перелеты из России в США, ушли с рынка рукотворным способом. Вообще каждое действие путинской ОПГ отвечает формуле «бомбить Воронеж», — поясняет блогер.