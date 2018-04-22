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А Западные ли это ценности? США и ЕС против СССР и России


Добавлено: 22 апр 2018 в 05:35, Категория: Новости на сегодня
А Западные ли это ценности? США и ЕС против СССР и России

Какие у Запада есть ценности, которыми он так кичится и которых нет у России? Уважение человеческого достоинства? Права человека? Свобода и равенство? Верховенство закона?

Все есть. И в современном упорядоченном виде появились раньше, чем на Западе. Там еще существовало чудовищное социальное неравенство (классовое, сословное, расовое, половое…), а в СССР уже были все немыслимые для того времени ценности: права человека, свобода, равенство, дружба народов, всеобщее бесплатное образование и медицина, центральное отопление и водопровод…

Запад был вынужден перенимать советский опыт, но не по причине его прогрессивности и справедливости, а из холодного расчета — поделиться с народом частью, чтобы не потерять все.

Естественно, западное клановое чванство не могло допустить ссылки на оригинал, поэтому присваивало себе авторство заимствованных социальных реформ.

Имея перед собой положительный пример первооткрывателя — Советского Союза, неохотно вкладывая средства в освоение и адаптацию элементов социализма (гуманизма), западный варварский капитализм приобрел-таки «человеческое лицо». После чего высокомерие Запада окончательно превратилось в манию величия.

Но как же получилось, что в мире и, как ни странно, в России, стали забывать заслуги СССР перед человечеством?

Люди (творцы), способные выдвигать гуманистические идеи, ставить позитивные задачи и предлагать их решение, всегда были редким явлением.

Независимо от времени и места их жизни, они никогда не конкурировали — дополняли друг друга и обогащали культуру всего человечества.

И счастье, когда находились умные люди (воплощатели), далекие от честолюбия и тщеславия, умеющие претворить сокровища человеческой мысли (творцов) в действительное благополучие и красоту общества.

У таких творцов и воплощателей всегда были спойлеры и имитаторы, более или менее успешно маскирующиеся под компетентных людей, заимствующие намерения первых, симулирующие рациональность замысла, процесса и результата, и присваивающие чужие заслуги. И все это для того, чтобы казаться и выглядеть Первыми.

Вторые, к сожалению, чаще используют достижения Первых в конкурентной борьбе в личных или общинных интересах. Это приводит к размыванию, упрощению идей первоисточника и, в лучшем случае, к торможению развития человека и общества.

Спойлеры и имитаторы, как правило, за счет своей массы, кланово-корпоративной солидарности и акцентированности на материальном достатке, обладают большими финансовыми и информационными возможностями, поэтому их избыточно много во всех сферах жизни общества на руководящих постах.

В силу бессознательного страха быть изобличенными, они болезненно настойчивы в создании и поддержании мифа о своей «первичности» (что ошибочно воспринимается как положительные качества — энергичность, старательность…) и имеют спонтанную агрессивную неприязнь к тем, у кого заимствуют и к тем, кто понимает их вторичность.

Воплощатели не имеют паталогической потребности присваивать чужие заслуги, поэтому не растрачивают энергию на присвоение, а используют ее на изучение и дополнение идей творцов к лучшему их претворению….

Первые имеют дар мирного сосуществования со Вторыми и направления их энергии в позитивное русло (как было в СССР). Вторые являются антагонистами Первых и предпочтут их, в лучшем случае, вытеснить или загнать на периферию, лишь бы не признавать (как стало в горбачевско-ельцинской России).

История человечества пронизана примерами и физического уничтожения творцов и воплощателей (Сократ, Сенека, Дж. Бруно, и мн. мн. др.), собирательный образ которых присвоили одному персонажу.

Уровень Вторых всегда зависит от уровня Первых. Чем выше уровень Первых, тем выше подражательный инстинкт Вторых и, даже, возможная польза от их деятельности (если это не имитаторы имитаторов). Но если Вторые имеют статус или должность выше Первых, то присваивают себе их знания и труды, и, объявив себя творцами и воплощателями, обращают прогресс вспять.

Абсолютная власть Вторых и политическое (физическое) исчезновение конкурента в лице Первых снижает необходимость имитировать гуманистическую и социальную направленность, что приводит, например, к стремительному росту доходов богатых и падению — бедных, сокращению социальных расходов, изменению трудового кодекса в пользу работодателей… к деградации общества.

Иметь больше чем другие — главный принцип жизни Вторых, происходящий, вероятно, из инстинкта выживания.

У творцов и воплощателей разум управляет инстинктами; спойлеры и имитаторы подчиняют разум обслуживанию инстинктов. Инстинкты, не обладая социальной гибкостью, в неизбежном столкновении рефлекторно впадают в цепную реакцию: соперничество — противостояние — конфронтация — конфликт. Вероятно, это может быть одним из факторов периодичности кризисов и войн. И чтобы не замечать системность данного порочного круга и ничего не менять, назвали все это почти невинным словом «конкуренция» и узаконили.

Среди государств в истории человечества первым истинным воплощателем был СССР. Его достижения в претворении идей творцов-гуманистов всех времен и народов в реальную жизнь были настолько удивительны и успешны, что подарили людям всей планеты надежду на возможностьгармонии в мире.

Вместе с тем вызвали невероятную зависть и ненависть спойлеров и имитаторов всех мастей, веками мнивших передовыми себя. Зависть и ненависть — точка сгущения жизненной энергии их психотипа.

Для Запада (не считая отдельных людей) советские социальные преобразования были слишком значительными и прогрессивными, чтобы понять и принять их.

Слишком большие права, свободы и возможности были даны простым людям, чтобы Запад хотел и мог это повторить. Поэтому сначала все силы были брошены на подготовку уничтожения СССР в новой (Второй) мировой войне. Основания для зверского нападения на страну, воплощающую в жизнь все самое гуманное и прекрасное, возможно было найти только в противоположной идеологии — неравенства и бесчеловечности. Был выбран воинствующий национализм — фашизм. Способ его целенаправленного насаждения до сих пор не исследован, в том числе, как ни странно, и самими немцами, ограничившимися оправдательным непониманием — «как такое с нами могло случиться?»

После поражения Запад перешел к противостоянию в долгую и был вынужден начать конкурировать с Советским Союзом в социальной сфере: только в 1949 г. Франция уравняла женщин в правах с мужчинами; только в конце 60-х США волей-неволей упразднили расизм; только в 65 г. Австралия сняла запрет на прием небелых иммигрантов и т. д. и т. д... Вот такие страны, приобретя более-менее приличный вид только к 70-м годам двадцатого века, стали учить Россию правам человека и мультикультурализму!

Открыто перенимать передовой опыт СССР, также как идти на уступки низшим социальным классам своих стран и колоний, Запад не хотел, но и ничего не менять было невозможно. Простое, пусть и необъявленное, заимствование и подражание могло показаться негласным признанием авторитета СССР, следовательно, также было неприемлемо для высокомерного Запада.

Чтобы скрыть вынужденное заимствование социальных преобразований, имитируя автономность позитивной инициативы, Западу пришлось создать/усовершенствовать сложную систему генерации и пропаганды лжи и фальсификаций (ГПЛФ), в которой ложь выдают за правду, подделку — за подлинник, победителя называют преступником, а спасителя и благодетеля — тираном… и наоборот, и заставляют в это поверить, принять как данность.

Так США объявили себя «победителем» во Второй мировой войне, а СССР — «империей зла». Страна, в которой существовал государственный расизм, стала «светочем демократии», а страна реальной демократии, в которой были настоящие свобода, равенство и братство — «тюрьмой народов»…

Помимо ГПЛФ возникла необходимость в физическом противодействии попыткам многих стран встать на социалистический (справедливый) путь развития, с выходом из политической и финансовой (колониальной) зависимости от Запада. Особенно это стало актуально после Второй мировой, когда авторитет СССР взлетел на недосягаемую высоту. Под эти задачи и были созданы ЦРУ в 1947 г. и НАТО в 1949 г.

Высочайший уровень гуманизма, экономический, социальный и нравственный прогресс СССР не оставил Западу выбора, пришлось повышать уровень жизни обездоленного большинства, уравнивать его в правах и закреплять это государственными обязательствами и гарантиями. Динамике этого позитивного процесса способствовала моральная и нередко материальная поддержка Советским Союзом левых движений западных стран.

Моральный авторитет СССР во всем мире, постоянные уступки народу, вошедшему во вкус повышения чувства собственного достоинства и требующего все больше прав, необходимость перераспределения доходов, панический страх перед возрастающей экономической мощью Союза — все это стало болезненным ударом по самолюбию западного истеблишмента.

Поэтому Запад стал формально имитировать буквально все советские благородные устремления, инициативы, достижения…, но без изменения своей воровской, колониальной сути.

По примеру социалистического «Светлого будущего» всего человечества, США в начале 30-х годов центральным элементом своей идеологии сделали эгоистическую «Американскую мечту», чтобы попытаться, для начала, вдохновить народ своим трудом вывести страну из «великой депрессии» и не отстать от СССР. Не помогло. Это было провалом на фоне грандиозных успехов советской индустриализации. Эгоизм проиграл альтруизму.

Депрессия закончилась только в 39-м году, с притоком бегущего от фашизма европейского капитала. Кстати, именно спасение США могло быть одной из причин целенаправленного создания фашистского хаоса в Европе, вылившегося в мировую войну, как теперь с той же целью создается новый хаос в Европе и Евразии.

Умножив эти капиталы на Второй мировой войне, США получили экономическую возможность масштабно демонизировать СССР для оправдания незаконного присвоения себе роли мирового инициатора социального прогресса — борца с бедностью, расизмом…

Чтобы закрыть своим гражданам возможность тематического туризма в СССР и обнаружения несоответствия западной пропаганды с действительностью, сложным набором агрессивных действий спецслужб (ЦРУ, МИ-6…) был создан «железный занавес» с возложением ответственности за него на советское руководство.

После сверхциничной имитации победы во Второй мировой войне, в том числе массированными бомбардировками (включая атомные) мирных жителей побежденных Советским союзом стран (Германии и Японии), США и Великобритания окончательно встали на путь глобализации ГПЛФ, с целью единоличного управления историческими и идеологическими смыслами, и уничтожения любых свидетелей и доказательств своих бесчисленных преступлений против человечности.

Первым в списке на уничтожение стал, естественно, СССР, как самый знающий, объективный и проницательный свидетель.

Сила ГПЛФ оказалась настолько страшной, что сегодня многие люди, находясь под влиянием СМИ как в виртуальном мире, испытывают стресс при столкновении с объективной реальностью, фактами:

— не могут признать заслуги СССР в улучшении жизни большинства людей на планете, в очеловечивании планеты;

— боятся сказать спасибо Сталину и советскому народу за победу над фашизмом;

— не знают о роли Ленина в разрушении мировой системы колониализма;

— имеют искаженное вымыслом и фальшью представление о жизни в СССР и России;

— в упор не видят украинского фашизма;

— оправдывают любые военные преступления США;

— одуренные никогда не существовавшей угрозой со стороны СССР, России, Китая… платят сочинителю одури, главному мировому преступнику и колонизатору (США — НАТО) за мнимую свободу и безопасность и т. д., и т. д., и т. д.

Спойлеры и имитаторы — вторичны по своей психологии, они не могут созидать (чудеса промышленности и средства борьбы за выживание не в счет), они могут лишь заимствовать и подражать. Чем хуже удается подражать по существу, тем больше приходится лезть из кожи, чтобы выглядеть внешне-привлекательными, показушно-эффектными и формально-убедительными. В этом они добиваются больших «успехов».

Однако, судя по бешеной истеричности, у Запада начинается паника. Ведь несмотря на «успехи», достигнутое во времена конкуренции с нравственным авторитетом (СССР) качество жизни снова снижается. И дело не столько в дефекте экономической модели, сколько в тотальном доминировании спойлеров и имитаторов.

Западное мировоззрение, построенное на аристократичном обслуживании страстей и инстинктов вторичного меньшинства, не может долго поддерживать заимствованный высокий уровень социальной культуры широкого доступа. А тщеславные комфорт и потребление, возведенные в цель жизни (американскую мечту), слишком слабый стимул для существа, наделенного душой и разумом.

Западу не удалось добиться многих фундаментальных достижений СССР: ни подлинной дружбы народов, ни атмосферы спокойной уверенности в завтрашнем дне, ни удовлетворяющей убежденности людей в честности и правоте собственного пути, ни справедливого распределения добываемых благ, ни искренней, деятельной надежды на мирное и светлое будущее всего человечества…

Советский Союз был убит научно разработанной ложью (ГПЛФ), замаскированной под «свободу слова», «права человека» и т. п. Теперь в ее списке на уничтожение — мир на континенте Евразия. Африка уже погружена в бесконечную войну на большей части территорий. Латинскую Америку от войн пока спасает сухопутная близость к США, не желающих создать и себе миграционный кризис европейского образца. Легко представить что будет, когда построят стену на границе с Мексикой.

Но как рыба-прилипала не может жить без «хозяина», так спойлеры и имитаторы не могут созидать и жить мирно сколько-нибудь долго без творцов и воплощателей.

Сегодня мы наблюдаем деградацию западной системы «ценностей», потому что имитация невозможна без наличия образца, а алчная и циничная природа Запада инерционно вытесняет временно заимствованное благообразие. Сама эта система неспособна к идеологической и социальной регенерации, а привычное создание нового врага (России, Китая…), не являющегося нравственным авторитетом (как СССР) — недостаточное условие для возобновления ее культурного прогресса.

Все, к чему прикасались, что использовали, чем прикрывались спойлеры и имитаторы, превратилось в нежизнеспособную формальность после исчезновения СССР.

Демократия, свобода, права человека, равные возможности для всех, борьба за мир и пр. — все оказалось профанацией, все имело двойное и тройное дно.

Заимствование с переименованием (дружба народов — мультикультурализм, семья народов — плавильный котел и салатница, светлое будущее — американская мечта и др.) также оказалось подделкой плохого качества, т. к. не стало естественным состоянием общества. Расизма нет только на бумаге. Феминизм вынужден воинствовать до сих пор и т. д., и т. д., и т. д.

Попытки Запада хоть в чем-то опередить моральный авторитет СССР, например, принудительно поставив нетрадиционную генитальную эротику в центр прав человека без законченной научно-выверенной подготовки общества (несмотря на то, что в некоторых западных странах в каком-то виде она, все-таки, была), показали несостоятельность и неустойчивость имитаторства, какими бы институциями оно не было подкреплено.

Истеричный поиск «прогрессивных» социальных шагов (гипертрофированное навязывание заботы о разных меньшинствах, включая экзотические и т. п.) для поддержания иллюзии морального лидерства в «свободном мире», не привел к желаемому результату — безоговорочному признанию и сплочению вокруг авторитета США.

«Обнаружение» и «разоблачение» угрозы безопасности западной демократии в лице России и др. также не дает стопроцентного результата — перехода вассалов в слепое подчинение экономическому и политическому диктату.

Свое спасение Запад (США) видит (как всегда) только в неограниченном контроле ресурсов и финансов всей планеты. Для этого необходимо перманентное поглощение новых территорий и препятствование развитию еще не поглощенных. Что и происходит в последнее время в ускоренном темпе.

Эта примитивная концепция сохранения и расширения власти, свойственная традиции наследственных элит, имеет ген периодичной деградации, так как не направлена на гармоничное развитие всего общества.

Этим и объясняется паталогическое стремление наследников кланов и корпораций уничтожить любой намек на добрую память о советском прошлом, как о символе мира, дружбы и братства. Этим и объясняется новый виток дискредитации понятия «советский человек», который являясь свидетелем и участником реализованной концепции справедливого устройства общества, остался единственным убежденным носителем правды (главным стражем на третьем и втором приоритетах глобального управления).

СССР показал модель мира нового типа, в которой социальный прогресс основан на этичной соревновательности, дружественном партнерстве и прагматичном гуманизме, а не на кланово-корпоративном превосходстве, воинственной конкуренции и алчном всепоглощении.

Убийцам Советского Союза мало совершенного преступления, им необходимо уничтожить, растоптать его доброе имя. Поэтому главным полем битвы для Запада на протяжении уже тридцати лет является ПАМЯТЬ об СССР.

Но ни возрожденный фашизм, ни декоммунизации, ни война с памятниками и прошлым не могут стереть факты и уничтожить здравый смысл, пока живут уважающие себя люди. Как сказал Джордано Бруно, услышав свой смертный приговор: «Сжечь — не значит опровергнуть!»

Поэтому, даже после насильственной смерти СССР, Запад не смог опровергнуть его правоту и многие люди в мире не дали себя обмануть, сохранив знание, подаренное Великой идеей, Великой страной.

Поэтому Запад все масштабнее и глобальнее усиливает репрессии против здравого смысла (особенно хорошо это видно на примерах Украины, Прибалтики, Польши… и России 90-х). Он добивается опровержения истины!

И поэтому Россия должна на государственном уровне защитить добрую память об СССР, как необходимое условие своего выживания. Без объективного отношения к прошлому — невозможно конструктивное будущее.

Оболганный народ России сделал свой выбор. Несмотря на угрозы, он решил остаться на стороне правды и добра, на которые сегодня нападает самый сильный враг за всю историю человечества. Пришло время защитить и реабилитировать свою память, чтобы, сбросив балласт навязанных выдуманных обвинений и ложного покаяния, уверенно и гордо продолжить честный путь в справедливое и счастливое будущее.

Павел Гортаков, специально для «Русской Весны»


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Добавлено: 22 апр 2018 в 05:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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