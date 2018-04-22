Белый дом не поверил в «ядерные обещания» Ким Чен Ына

Советники президента США Дональда Трампа скептически восприняли заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что его страна прекращает испытания ядерного оружия, пишет The Washington Post.

Напомним, накануне власти КНДР объявили о приостановке ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля. Трамп приветствовал решение лидера КНДР Ким Чен Ына заморозить ракетную и ядерную программу страны.

Однако в окружении американского лидера склонны полагать, что глава Северной Кореи лишь создает видимость готовности к компромиссу — ранее стало известно, что Трамп может выдвинуть Ким Чен Ыну главным условием мирных переговоров сворачивание северокорейской ядерной программы.

Советники Трамп считают, что соответствующее объявление КНДР «заманивает США в ловушку» — Ким Чен Ын стремится в обмен на эту псевдоуступку добиться от Вашингтона выполнения своих требований (прежде всего ослабления экономических санкций). При этом Северная Корея прежде неоднократно нарушала достигнутые договоренности, напоминают в окружении американского лидера.