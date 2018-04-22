Бенедикт Камбербэтч не разделил желание Мартина Фримена прекратить съемки в «Шерлоке»

Для Бенедикта Камбербэтча сериал «Шерлок» многое значит, поэтому он не разделил желание своего коллеги Мартина Фримена оставить съемочный процесс и не появляться в новом сезоне. Из-за шумихи вокруг продолжения сериала, Мартин решил больше не возвращаться на съемочную площадку.



«Все это звучит довольно жалко, если повышенные ожидания поклонников — это все, что нужно, чтобы не захотеть сниматься дальше. Быть частью такого шоу все равно что быть мини-Битлз. Да, некоторые ожидания людей уже не так забавны. Но это и не та вещь, которой стоит наслаждаться», — высказался Бенедикт Камбербэтч в интервью The Daily Telegraph.

Несмотря на то, что Шерлок и Ватсон в сериале достаточно близки, в жизни актеры, играющие эти роли, так и не сблизились. «Они профессиональны и очень вежливы друг к другу. Но того тепла, которое вы ожидаете увидеть между актерами после шести лет совместных съемок, между ними нет», — поведал источник изданию The Sun.

Сам Мартин уже успел переключить свое внимание на другие значащие проекты, а съемки в «Шерлоке» уже давно перестали приносить ему удовольствие. Сам сериал не закрыт, а лишь приостановлен на неопределенный срок. Продолжат над ним работать тогда, когда команда выделит на это время. Фримен уж точно частью команды быть не собирается и считает, что может и вовсе пятый сезон снимать не нужно? Раннее в интервью для издания Heart актер рассказал свою точку зрения.

«Мне всегда казалось, что заниматься чем-то нужно только до тех пор, пока все вовлеченные в проект хотят этим заниматься – иными словами, пока группа хочет оставаться вместе, вы остаетесь вместе. Так что… не знаю, я – всего лишь один участник группы. Но, чтобы снова собрать всех нас вместе, потребуется очень много, это правда. А я верю в краткость и экономию. Что хорошо для Beatles – хорошо для меня. Семь лет позаписывать вместе хиты – и распрощаться».

Также, как и легендарные Beatles, команда проработала вместе 7 лет. Может именно из-за не затяжного существования группа стала настоящей легендой, поэтому и проект не стоит продолжать.