Более 300 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала ЗВО приняло участие в субботнике

Во всех соединениях и воинских частях Западного военного округа прошел субботник по уборке территории воинских частей, облагораживанию воинских захоронений, памятников и мемориалов как находящихся на территориях военных объектов так и за их пределами. В нем приняло участие более 300 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, а также юнармейцев.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов с вице-губернатором города Санкт-Петербурга Александром Говоруновым и главой администрации Кронштадтского района Олегом Довганюком на стеле «Кронштадт — город воинской славы» высадили 8 клёнов.

Кроме того, в ходе рабочей поездки командующий округом совместно с вице-губернатором Санкт-Петербурга и главой Кронштадтского района осмотрели строящийся военно-патриотический парк «Патриот» на Усть-Рогатке и на батареи Демидов где развернуты элементы военно-полевого быта времен Великой Отечественной войны, выставки вооружения, военной техники и обмундирования различных эпох.

Для развертывание дополнительной экспозиции принято решение обустроить территорию на южной оградительной стенке в Кронштадте, к которой в недавнем времени силами подразделений автодорожной службы ЗВО был развернут автомобильный мост.