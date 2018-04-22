Британия посетовала на невозможность защиты от кибератак России

Глава Центра национальной кибербезопасности Великобритании Киаран Мартин заявил, что британские спецслужбы не способны обеспечить «абсолютную защиту» страны от возможных кибератак, сообщает The Telegraph.

Мартин отметил, что власти Британии сосредоточены на обеспечении устойчивости к кибератакам в первую очередь энергетических систем страны, водоснабжения, интернета, транспортных сетей и служб здравоохранения — поскольку убеждены, что Великобритания подвергнется кибератакам со стороны России.

При этом Мартин подчеркнул: «Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тех, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни».

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США, ФБР и Центр кибербезопасности Великобритании опубликовали отчет, в котором обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств, крупных компаний и объектов критической инфраструктуры с целью кибершпионажа. В посольстве РФ в Лондоне назвали «данные обвинения и спекуляции ярким примером опрометчивой, провокационной и необоснованной политики против России».