Депутаты Европарламента призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России

Депутаты Европарламента обратились к руководителям стран Евросоюза с призывом бойкотировать чемпионат мира по футболу — 2018 связи с тем, что президент РФ Владимир Путин «высмеивает европейские ценности».

«В эти трудные времена весь мир обращается к Европе. Наши правительства не должны следовать авторитарному и антизападному пути президента России. Нужно бойкотировать ЧМ-2018 в России и высказаться в защиту прав человека, демократических ценностей и мира», — говорится в открытом письме депутатов.