«Донецк, встречай»: Активисты отправили боевикам «коробку-сюрприз»

Сегодня днем украинские активисты отправили в сторону оккупированного Донецка коробку с украинской символикой и призывами к боевикам.

Украинский волонтер Ирина Макеевская на своей странице в соцсети: «Сегодня в 12:00 практически из Песок („Республика Мост“) в Донецк улетели листовки и ленты. Практически сразу навстречу вышел беспилотник орков. Узнали, увидели, кто-то нашептал… хз. Но вот так как-то…» .

Отмечается, что кроме того, в коробке находятся открытки с призывам к боевикам сдаваться.

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