Дуров обвинил РКН в самой агрессивной попытке интернет-цензуры в истории

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его детище пережило самую агрессивную попытку интернет-цензуры в истории России.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram на территории России, причем блокировкам подверглись миллионы IP-адресов, с которых, по мнению регулятора, осуществляются попытки обойти блокировки.

For 7 days Russia has been trying to ban Telegram on its territory – with no luck so far. We were able to survive under the most aggressive attempt of internet censorship in Russian history with almost 18 million IP addresses blocked. https://t.co/swYBT65PB9

— Pavel Durov (@durov) 22 апреля 2018 г.

Дуров отметил: «Семь дней Россия пытается заблокировать Telegram на своей территории — пока безуспешно. Меня воодушевляет, что нам удалось пережить самую агрессивную попытку интернет-цензуры в истории России, с блокировкой почти 18 млн IP-адресов».

Создатель Telegram напомнил о заявленной ранее акции в поддержку свободного интернета — напомним, администрация мессенджера предложила запустить из окон белые бумажные самолетики. Дуров напомнил, что 22 апреля — День Земли, и попросил через час после акции собрать самолетики в своем районе.

Кроме того, Павел Дуров поблагодарил всех членов «Цифрового Сопротивления», о создании которого объявил вслед за началом процедуры блокировки Telegram в России.