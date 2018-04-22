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Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон


Добавлено: 22 апр 2018 в 13:05, Категория: Общество
Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ с позывным «Гордон», пишет газета «Известия», ссылаясь на британский таблоид The Sunday People.

В сообщении сказано, что полиция подозревает некоего бывшего агентва ФСБ РФ 54-х лет, который имеет позывной «Гордон». Якобы в Британии им использовались имя и фамилия «Михаил Савицкис». Всего по делу «Скипаля» подозревается группа из шести человек, сообщают СМИ.

Ранее другое влиятельное издание The Telegraph сообщило о том, что фактически правоохранительные органы Великобритании упустили отравителей Скрипалей, так как, по сведениям полиции, они покинули британскую территорию и находятся в России.

Скрипаль и его наследница были отравлены в Солсбери в начале марта. Премьер Британии заявила, что отравление было произведено высокотоксичным боевым веществом, а британские врачи прогнозировали последствия в виде разложения мозга Юлии и Сергея Скрипалей. Однако Скрипаль-младшая уже поправилась и покинула больницу, Скрипаль-старший пришел в себя и идет на поправку.


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Добавлено: 22 апр 2018 в 13:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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