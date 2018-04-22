Экс-президент Кравчук оценил шансы Украины отвоевать Донбасс и Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что попытка Киева решить конфликт на Донбассе и «вернуть Крым» силой станет «дорогой в никуда».

«У нас пока военных успехов нет. Нам противостоит очень серьезное государство с точки зрения военной силы.

Мы не можем пойти на войну, или силой вернуть себе Крым, или силой прекратить агрессию на Донбассе. Этот путь для нас не подходит. У нас есть только дипломатический путь и путь договоренностей», — заявил экс-президент «незалежной» в интервью одному из одиозных украинских интернет-изданий.

Кравчук добавил, что потенциальная военная операция «по освобождению оккупированных территорий» повлечёт за собой «тысячи и сотни тысяч» погибших, но не приведет к успеху — по той причине, что, «по предварительным подсчетам, Россия в десять или больше раз сильнее Украины в военном плане».

«Я глубоко убежден, что Украина не может поставить вопрос о возвращении территории, возвращении Крыма силой. Это очень сложный вопрос. Украина может стать причиной широкомасштабной войны», — подчеркнул бывший президент.