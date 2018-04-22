Экс-руководство «Динамо» попало под проверку МВД

Министерство внутренних дел России проводит проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Стржалковского о возможном причинении ущерба обществу, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД.

В пресс-службе ВФСО «Динамо» изданию пояснили, что проверка касается деятельности руководителей столичного футбольного клуба «Динамо».Руководство общества полагает, что прежний гендиректор клуба Евгений Муравьев выводил средства ФК «Динамо», заключая договоры со связанными с ним компаниями.

Как заявил Стржалковский, он передал часть материалов непосредственно главе МВД Владимиру Колокольцеву: «Сколько продлится доследственная проверка, я не знаю, это не в моей компетенции. Есть какие-то сроки, они могут их продлевать».

Напомним, Муравьев сложил полномочия гендиректора ФК «Динамо» в марте — после того, как заключил сделку с британской компанией Golden Toys LLP без одобрения совета директоров клуба.