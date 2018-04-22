Эксперты раскрыли секрет идеального секса

По словам экспертов, и мужчинам, и женщинам не хватает в сексе одного и того же — более длительной «прелюдии», простых, но нежных ласк.

Так, результаты исследования показали, что первое, чего хотят и мужчины и женщины, это более длительных ласк перед сексом.

При этом для женщин важно менять в своей интимной жизни с партнером секс-позиции. В то же время, для мужчин на втором месте в списке желаемых вещей в постели — анальный секс.

Также, мужчины стремятся к экспериментам — попробовать секс втроем или групповой секс. А вот женщины на третью позицию поставили ласки с секс-игрушками.

81% женщин и 93% мужчин, принявших участие в опросе, заявили, что хотели бы изменить свою сексуальную жизнь хотя бы в одном из трех пунктов, которые включали количество секса, оральный и анальный секс, секс-позиции и эксперименты с секс-игрушками.