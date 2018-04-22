«Это шантаж!» — премьер Армении покинул встречу с лидером оппозиции (ФОТО, ВИДЕО)

Диалог между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и лидером движения «Мой шаг» Николом Пашиняном фактически сорвался. Уже в самом начале встречи Саргсян заявил, что с трудом представляет, как можно вести переговоры в присутствии столь большого количества журналистов.

Пашинян в ответ сказал, что, судя по всему, есть некоторое недоразумение, поскольку они здесь находятся только с целью обсуждения отставки Сержа Саргсяна, а не с целью вести переговоры.

Глава правительства назвал шантажом слова Пашиняна, отметив, что он и его сторонники не осознают всю опасность ситуации, и трагические события 1 марта 2008 года ничему не научили их.

«В этих условиях мне остается только советовать действовать в рамках закона. Если нет, то вся дальнейшая ответственность ляжет на них», — предупредил премьер-министр.

Пашинян заявил, что никто не может говорить с ними на языке ультиматумов и угроз. По его словам, ситуация в Армении больше не та, что было 15–20 дней назад.

«Власть в Армении перешла к народу», — заявил Пашинян.

Саргсян отметил, что фракция, набравшая 7–8% голосов избирателей на прошлых парламентских выборах, не имеет права говорить на языке ультиматумов.

«Это не переговоры, не диалог. Это шантаж и ультиматум», — заявил Саргсян. После этого он резко встал и покинул зал.

Оставшись с журналистами, Пашинян призвал народ продолжить массовые демонстрации и шествия, поскольку Саргсян не имеет полноценного контроля над ситуацией. Оппозиционер сообщил, что в 19:00 часов на площади Республики состоится очередной митинг.

По его словам, нужно продолжить давление до тех пор, пока чувство адекватной оценки ситуации у Саргсяна восстановится.

«Нужно вдвое усилить сопротивление. И все это должно происходить ненасильственными методами. Угрозы Саргсяна не имеют правовых основ, ибо конституция четко гласит, что полиция не имеет права и более того, обязана в рамках своих обязанностей содействовать акциям, если они носят мирный характер», — добавил Пашинян.