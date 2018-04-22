Евролига оштрафовала владельца "Панатинаикоса" Яннакопулоса на €180 тыс

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владелец греческого баскетбольного клуба "Панатинаикос" Димитрис Яннакопулос наказан штрафом в размере 180 тысяч евро за несоблюдение условий отстранения от посещения матчей Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.

Ранее Яннакопулосу было запрещено приходить на игры Евролиги в течение 12 месяцев, впоследствии дисквалификация была сокращена до пяти месяцев, ее срок истекает 30 июня.

Несмотря на это, Яннакопулос посетил матч 24-го тура регулярного чемпионата с греческим "Олимпиакосом" 2 марта, а также первую и вторую игры серии плей-офф с мадридским "Реалом", которые состоялись в апреле. За первое нарушение он получил штраф в размере 60 тысяч евро, за второе - 120 тысяч, за третье - 180 тысяч.

Счет в четвертьфинальной серии "Панатинаикос" - "Реал" равный - 1-1, третий матч пройдет в Мадриде 25 апреля.