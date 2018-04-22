Генпрокуратура Армении сообщила о задержании трёх депутатов

Генеральная прокуратура Армении объявила о задержании трёх депутатов парламента за организацию митингов протестов в Ереване. Об этом сообщают местные СМИ, цитируя официальное заявление ведомства.

Депутаты Никола Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны «в момент совершения общественно опасных преступлений» в период с 13-го по 22 апреля в Ереване. Действующие по их указке люди периодически и грубо нарушали ряд положений закона «О свободе собраний», говорится в сообщении генпрокуратуры. Исполняя призывы организаторов незаконных собраний их участники периодически и на длительное время перекрывали ряд проспектов и улиц и другие транспортные развязки, блокировали входы в здания госучреждений, препятствуя их работе, применили насилие в отношении полицейских и других лиц, что привело к несоразмерному ограничению прав людей, констатировали в ведомстве.

О задержании депутатов Национального собрания немедленно, в установленном конституцией порядке, был проинформирован спикер парламента Ара Баблоян. Он призвал демонстрантов и правительство сесть за стол переговоров для достижения решения ситуации без потрясений. «Призываю проявить благоразумие, ценить конституционные права каждого и сесть за стол политических переговоров, призываю к сдержанности и терпимости наших граждан, все политические силы», — заявил Баблоян.

По данным правоохранительных органов, число задержанных, которые называются «доставленными в полицию», достигла к 15:00 местного времени 200 человек.

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