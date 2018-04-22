Google ответил на сообщения о блокировке своих IP-адресов

Представитель пресс-службы Google прокомментировал «Ведомостям» сообщения о том, что интернет-пользователи в России столкнулись с проблемой при попытке доступа к сервисам Google.

Напомним, жалобы появились в ночь на 22 апреля — пользователи сообщали о невозможности зайти на сайт www.google.com, в почту Google и ряд других сервисов компании. Появились предположения, что это может быть связано с попытками Роскомнадзора заблокировать в России мессенджер Telegram.

В пресс-службе Google сообщили: «Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях». Причину проблемы с доступом в компании не назвали.