Госдеп призвал Украину поднять тарифы на газ

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал повысить украинские тарифы на газ согласно требованиям МВФ. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Исполняющий обязанности госсекретаря вновь заверил в поддержке Соединенными Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Он призвал Украину удвоить усилия по реформированию и выполнить программы МВФ, создав по-настоящему независимый Антикоррупционный суд и подняв газовые тарифы до уровней импортного паритета», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал новые цены на газ.

Фото: Foreign Policy