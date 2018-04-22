Иран пригрозил разрывом ядерной сделки из-за США

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил телеканалу CBS, что его страна выйдет из ядерной сделки, если так поступят США.

Зариф отметил, что иранские власти проработали несколько вариантов ответа на выход США из ядерной сделки: «Среди них есть варианты, которые включают в себя возобновление нашей ядерной деятельности с гораздо большей скоростью. Эти варианты готовы к исполнению, и мы примем необходимое решение, когда сочтем нужным».

Напомним, соглашение Ирана с «шестеркой» международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) было подписано летом 2015 года. Тегеран обязался свернуть программу обогащения урана в обмен на снятие санкций.

Однако президент США Дональд Трамп после избрания главой государства неоднократно критиковал соглашение и грозил, что Вашингтон денонсирует его, если условия сделки не будут исправлены — в частности, Трамп недоволен тем, что с 2025 года Иран теоретически сможет возобновить обогащение урана.