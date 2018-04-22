Исследователи назвали главные причины появления рака

Исследователи заявляют, что косметические средства и спиртные напитки, как и выхлопы от автомобилей, могут усложнить состояние здоровья человека

По словам ученых, стало известно, что человеческий организм сам синтезирует альдегид, малое количество которого не несет вред человеку, но его увеличение может привести к раку.

Во время расщепления алкоголя в теле вырабатывается ацетальдегид. Он приводит к нарушению восстановления ДНК, и плохо воздействует на ген BRCA2, который ответственен за выработку белков в организме. Все эти факторы, могут поспособствовать возникновению онкологии.

Ученым из российского государственного технологического института (г. Санкт-Петербург) удалось найти средство, которое заставляет раковые клетки самоуничтожаться и разрушаться. В будущем это может стать эффективным и безопасным средством для проведения химиотерапии.

Также, ранее сообщалось, что ученые уже давно заявляют, что всего один час любых спортивных занятий в неделю помогает человеку избежать депрессии. Однако, новое исследование американских специалистов показывает, что физическая активность может сделать людей более счастливыми.