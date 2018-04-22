Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Эксперт напомнил, что выбор методов — прерогатива РКН, а вот оставить работать мессенджер в России регулятор не может.

Политической историей в разговоре с корреспондентом «Политики сегодня» исполнительный директор — руководитель дирекции региональных проектов «РТЛабс» Дмитрий Финк назвал ситуацию вокруг блокировки Telegram, беседуя в кулуарах форума «Развитие регионов. Лучшее для России 2018».

«Тяжело говорить, кто прав, кто виноват. А решение суда оценивать тем более бесполезно, — заметил он. — Все-таки мы живем в правовом государстве и должны выполнять все законы. Если они нам не нравятся, их можно менять с помощью Госдумы. Вот и все. Яровой закон, как вы знаете, прошел. Значит терроризма станет меньше. Должны же быть плюсы».

Telegram на территории России Фемида постановила запретить из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования к переписке террористов. Другого выхода, кроме как запустить процедуру блокировки мессенджера, у Роскомнадзора не было.

«Выбор методов — это прерогатива РКН», — напомнил собеседник агентства.

Владельцы Telegram, пытаясь избежать блокировки, используют массивы виртуальных ip-адресов Google и Amazon для соединения мессенджера с сетью. Их РКН и блокирует, предварительно уведомив американских IT-гигантов о неблагонадежном клиенте.

«РКН исполняют закон. У них работа такая. Если они это не сделают, то они не выполнят закон. Все просто. Они обязаны заблокировать Telegram и пытаются это сделать. Странно давать оценки их работе или осуждать», — заключил Финк.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, что перед блокировкой сегментов ip-адресов, специалисты ведомства проверяют, не используются ли они добропорядочными клиентами. Тем не менее, в сети продолжают приписывать сбои в работе РКН.

Бывший партнер Павла Дурова в Telegram и «Вконтакте» Антон Розенберг сообщения о сбоях в работе у бизнес-структур RT комментировал следующим образом:

«Если без американского хостинга не работают российский банк или система платежей в магазинах, это вызывает удивление».