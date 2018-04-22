Канада и Япония намерены сотрудничать в военной сфере

Представители МИД Канады сообщили, что с Японией уже подписали соглашение о поставках и взаимном обслуживании военной техники.

На документе подписи глав внешнеполитических ведомств Христи Фриланд и Таро Коно. Соглашение укрепляет сотрудничество сторон и дает возможность эффективно использовать военную технику.

Фриланд подчеркнула, что стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе много значит для Канады, поэтому в этом вопросе она считает Японию главным партнером.

Еще зимой главы МИД этих двух стран обсудили вопросы активизации сотрудничества в области обороны и безопасности. Тогда причиной послужил кризис на Корейском полуострове.

Накануне в Северной Корее заявили о прекращении работы ядерного полигона на севере страны и о приостановке ядерных испытаний. Ряд государств уже приветствовал это решение.