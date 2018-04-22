"Клуб Микки Мауса": в кого была влюблена Бритни Спирс, с кем дружил Джастин Тимберлейк и другие интересные истории

Участники "Клуба Микки Мауса":Ти Джей Фантини, Тейт Линч, Никки Делоач, Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера, Райан Гослинг и Бритни Спирс

В этом году исполняется 90 лет Микки Маусу. В честь юбилея самого знаменитого в мире мышонка мы решили вспомнить названный в его честь Mickey Mouse Club — телешоу, с которого начали свою карьеру сразу несколько звезд первой величины.

История [/b]

Шоу значительно младше самого Микки: в этом году исполняется 63 года с момента первого выхода передачи на экраны. Программа была в эфире с 1955 года, в конце восьмидесятых состоялся ее "перезапуск". В 1996 году шоу закрылось, а в 2017 была предпринята попытка запустить интернет-версию "Клуба Микки Мауса" для "поколения Facebook". Успех шоу, перенесенного в соцсеть, вряд ли сравнится с успехом оригинала: 100 тысяч подписчиков — так себе достижение (для сравнения, на страницу Бритни Спирс подписаны 38 миллионов человек).

Участники "Клуба Микки Мауса"

Бритни Спирс и Кристина Агилера

В чем суть [/b]

В съемках участвовали талантливые подростки: вокальные и танцевальные номера чередовались со скетчами. После "перезагрузки" передачи в 1989 году в студии появились зрители, которые также попадали в кадр.

Самые знаменитые "мышкетеры" [/b]

Именно так назывались участники шоу, некоторые из которых стали суперзвездами. Как в России часть известных артистов начинали карьеру в ансамбле "Непоседы", так в "Клубе Микки Мауса" были задействованы сразу несколько подростков, оказавшихся впоследствии знаменитостями мировой величины.

В заставке программы можно увидеть всех главных звезд, участвовавших в шоу.

Бритни Спирс[/b]

Певица не только начала путь к славе благодаря участию в программе, но и встретила на съемках своего будущего бойфренда Джастина Тимберлейка. Бритни было 12, когда она стала героиней шоу. Через четыре года после закрытия программы Спирс выпустила клип Baby One More Time, благодаря которому на звездный олимп взлетела словно на скоростном лифте!

Джастин Тимберлейк [/b]

Вскоре после окончания шоу Тимберлейк получил предложение стать солистом N'Sync. В группу также вошел Джей Си Шазе — он тоже из "Клуба Микки Мауса".

Райан Гослинг[/b]

Будущий секс-символ Голливуда снимался в "Клубе Микки Мауса", он тоже пел, и кстати, неплохо. После участия в программе Гослинг стал сниматься в сериалах и независимом кино, но настоящую известность ему принесла главная роль в драме "Дневник памяти".

Кристина Агилера[/b]

"Маленькая девочка с большим голосом", — так говорили о юной Кристине Агилере, ее исполнение песен Уитни Хьюстон впечатлило абсолютно всех. Сейчас у певицы множество наград, включая пять "Грэмми", ее альбомы проданы тиражом 50 миллионов копий по всему миру.

Керри Рассел [/b]

Немного раньше всех перечисленных к "Клубу Микки Мауса" присоединилась Керри Рассел, известная по фильмам "Миссия невыполнима 3", "Мы были солдатами", сериалам "Фелисити" и "Американцы".

Остальные "мышкетеры" [/b]

Другие участники "Клуба" не стали так популярны, но без работы в развлекательной индустрии не остались: одни снимаются в сериалах, другие поют и участвуют в шоу вроде "Голоса", третьи играют в бродвейских мюзиклах. Упомянем еще одного бывшего "мышкетера" — Мэтта Морриса: его лицо вам вряд ли знакомо, а вот написанные им песни поют Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. И познакомились они именно на съемках шоу!

Романтика [/b]

Разумеется, не обходилось без влюбленностей. У некоторых, правда, чувства проявились уже после финала шоу. Про отношения Бритни и Джастина долго говорить не будем, эта история так широко освещалась прессой, что только ленивый не знает, кому посвящена песня Тимберлейка Cry Me A River. Напомним лишь, что артисты начали встречаться в 1999 году (спустя пять лет после ухода из шоу) и были вместе около трех лет. Расстались они, потому что "хотели разных вещей в жизни", как поясняла Бритни.

А вот Керри Рассел и еще один участник проекта Тони Лукка начали встречаться во время съемок, и их роман длился примерно восемь лет. Лакка сейчас куда менее знаменит, чем отдельные его коллеги по "Клубу", но является успешным исполнителем и звездой американского "Голоса".

Самый популярный парень [/b]

И, как выясняется, именно Тони Лукка, а не Гослинг и не Тимберлейк, считался первым красавчиком "Клуба Микки Мауса". По крайней мере, один из бывших участников Дейл Годболдо рассказал журналистам, что в Тони были влюблены и Кристина Агилера, и Бритни Спирс, однако он не отвечал взаимностью ни одной из них. Интересно, что потом Агилера и Лукка встретились на шоу "Голос", где он был участником, а она одним из наставников. Кристина раскритиковала выступление бывшего коллеги по шоу, и на протяжении сезона между ними возникали стычки. Женская месть? Очень похоже!

Кристина Агилера и Тони Лукка

Дружба [/b]

Во время шоу Джастин Тимберлейк дружил с Райаном Гослингом: певец до сих пор вспоминает в интервью, что они даже одно время были соседями по квартире и вместе воровали гольфмобили со стоянки. На прошлогодней церемонии Джастин поддерживал своего друга, номинированного за "Ла Ла Ленд", и искренне радовался его победе.

Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг

Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг на премии "Оскар"