Кто родился 22 апреля

Елена Олеговна Серова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Герой Российской Федерации. Летчик-космонавт РФ.

В декабре 2006 года зачислена в отряд космонавтов РКК «Энергия». С 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года совершила космический полёт в качестве бортинженера 41/42-й основной экспедиции на МКС. В космосе провела 167 суток 5 часов 49 минуты. Елена Серова — четвёртая женщина-космонавт в истории отечественной космонавтики.

Евгений Александрович Серебренников (63 года), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В разные годы занимал пост начальника Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России, заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 2006 года представляет в Совете Федерации законодательный орган госвласти Республики Хакасия.

А ещё в этот день родились:

Дональд Туск (61 год), председатель Европейского совета. Избирался депутатом Национального собрания (парламента) Польши, занимал посты вице-спикера Сената (верхняя палата парламента) и вице-спикера Сейма (нижняя палата парламента). Дональд Туск — один из основателей партии «Гражданская платформа». Почти 7 лет (дольше всех своих предшественников) занимал пост премьер-министра Польши.

1 декабря 2014 года вступил в должность председателя Европейского совета.

Валерий Иванович Усков (85 лет), российский режиссер. Народный артист РСФСР. Работал журналистом в ряде региональных изданий. В 1963 году, после окончания ВГИКа, дебютировал в кино с военной драмой «Самый медленный поезд». Всего Валерий Усков снял около 40 фильмов и сериалов. Это такие любимые зрителями картины, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак» и другие.

Владимир Николаевич Чернавин (90 лет), советский военачальник. Адмирал флота. Герой Советского Союза. Служил на дизельных и атомных подводных лодках Северного флота. Был командующий Краснознаменным Северным флотом. Занимал должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего ВМФ СССР. В 1985 году назначен главнокомандующим ВМФ СССР — заместителем министра обороны СССР. Владимир Чернавин был последним, кто занимал этот пост. Является ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации.

Владимир Ильич Ленин (1870-1924), политический и государственный деятель. Организатор Октябрьской социалистической революции 1917 года и основатель первого в мировой истории социалистического государства. Настоящая фамилия — Ульянов.

Был одним из создателей первой российской марксистской организации — «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1903 году основал Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков).

После Октябрьской революции возглавил рабоче-крестьянское правительство — Совет народных комиссаров (Совнарком) РСФСР. А с момента образования СССР занял пост председателя Совнаркома и Совет Труда и Обороны СССР.

В 1919 году по инициативе Ленина был создан Коммунистический интернационал, одним из лидеров которого он оставался до конца жизни.

Владимир Владимирович Набоков (1899-1977), русский и американский писатель, переводчик, литературовед. Своё первое стихотворение Набоков написал в 1914 году, а спустя два года на деньги, полученные в наследство от дяди, выпустил свой первый сборник стихов. Сначала свои произведения писатель выпускал под псевдонимом «В. Сирин», а в 1940 году, после переезда в США, стал подписывать произведения собственным именем. Известность Набокову принёс роман «Машенька», вышедший в свет в 1926 году. Затем последовали «Защита Лужина», «Камера обскура», «Приглашение на казнь», «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Бледное пламя», «Прозрачные вещи» и другие.

Особое место в творчестве писателя занимает роман «Лолита». Это единственное из его произведений, которое было переведено на русский язык самим писателем.

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