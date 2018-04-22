Кучеров обновил рекорд "Тампы Бэй" по числу очков в одной серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Тампы Бэй" Никита Кучеров установил новый клубный рекорд по количеству очков, набранных в одной серии плей-офф НХЛ, сообщается на официальной странице лиги в микроблоге в Twitter.

"Тампа" победила "Нью-Джерси" в 1/8 финала Кубка Стэнли счетом 4-1, выиграв в субботу пятую встречу на своем льду со счетом 3:1.

Кучеров, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, в пяти матчах серии набрал 10 очков (5 голов и 5 результативных передач), превзойдя достижение Тайлера Джонсона, который в 2015 году записал себе в актив 9 очков (4+5) в финальной серии Восточной конференции с "Нью-Йорк Рейнджерс".