Лидеру оппозиции в Армении предъявили обвинение

Лидеру оппозиционной фракции «Елк» армянского парламента Николу Пашиняну предъявлено обвинение в организации беспорядков, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры Армении.
Напомним, Пашиняна и еще двух депутатов «Елк» — Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна — задержали в Ереване 22 апреля, вскоре после срыва переговоров представителей оппозиции с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном.
Обвинения в организации беспорядков предъявлены всем троим. Об этом проинформирован спикер парламента Армении Ара Балбоян.
Генпрокуратура Армении сообщает: «Во время незаконных акций руководимые депутатами лица периодически грубо нарушали ряд положений закона о мирных собраниях, препятствовали свободному передвижению граждан, входу и выходу в ряд зданий, не ставили в известность своих сторонников о требованиях полиции прекратить собрания,— говорится в сообщении прокуратуры.— Н.Пашинян, С.Микаелян и А.Мирзоян поощряли участников собраний перекрывать улицы, блокировать входы в здания госорганов, врывать в госздания, парализовать их работу».
На данный момент неизвестно, какая мера пресечения избрана для задержанных.