Лондон подозревает в отравлении Скрипалей экс-агента ФСБ

Сотрудники правоохранительных органов Британии подозревают, что к попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери может быть причастен экс-агент ФСБ.

EXCLUSIVE: Former KGB captain codenamed 'Gordon' is suspect in Salisbury poisoningshttps://t.co/cBUtzixFiO pic.twitter.com/UeH2mesdHd

— The Sunday People (@thesundaypeople) April 22, 2018

Об этом сообщило издание Sunday People со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что подозреваемый якобы работал под позывным «Гордон». По данным СМИ, некий 54-летний «бывший агент ФСБ», возможно, использовал псевдоним «Михаил Савицкис» и еще два ненастоящих имени.

Напомним, 4 марта этого года Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к инциденту имеет отношение РФ, однако никаких доказательств этой версии власти Великобритании не предоставляют.