Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News заявил, что считает российского лидера Владимира Путина сильным президентом.

Макрон отметил: «Я думаю, что он очень сильный человек, сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой». Вместе с тем президент Франции предостерег: «Он сильный и умный, но не будьте наивными».

Французский лидер выразил убежденность в том, что Владимир Путин «одержим вмешательством в наши демократии», потому, по мнению Макрона, «нельзя быть слабыми с президентом Путиным. Когда вы слабы, он использует это».

Отметим, ранее стало известно о подготовке визита Макрона в Россию — он запланирован на май.