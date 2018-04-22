Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина

Показать меню
Актуально
Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь - 18:19 Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь Мустафина заявила, что была готова к своим падениям на ЧР - 18:32 Мустафина заявила, что была готова к своим падениям на ЧР Удалившийся из Telegram депутат объяснил, чем опасен мессенджер - 18:35 Удалившийся из Telegram депутат объяснил, чем опасен мессенджер Первую в России «Аллею призывника» открыли в Самаре - 19:00 Первую в России «Аллею призывника» открыли в Самаре Журналистка Мегин Келли ответит на вопросы читателей SPLETNIK.RU - 19:18 Журналистка Мегин Келли ответит на вопросы читателей SPLETNIK.RU Морозов победил на ЧР на дистанции 50 м на спине с рекордом России - 19:42 Морозов победил на ЧР на дистанции 50 м на спине с рекордом России Экспертный совет при ГД: Спекуляция на скандале идеи масла «Новичок» позорит РФ - 19:46 Экспертный совет при ГД: Спекуляция на скандале идеи масла «Новичок» позорит РФ Газпром направил в арбитраж документы на расторжение контрактов с Нафтогазом - 19:49 Газпром направил в арбитраж документы на расторжение контрактов с Нафтогазом США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас - 19:53 США аукнется: Пушков прокомментировал решение Анкары вывести золотой запас Сторонники Навального подали заявки на шествия в Москве и Петербурге - 19:59 Сторонники Навального подали заявки на шествия в Москве и Петербурге Google разрабатывает мессенджер на замену SMS - 19:59 Google разрабатывает мессенджер на замену SMS СМИ узнали о финансировании Пригожиным российских политологов в Африке - 19:59 СМИ узнали о финансировании Пригожиным российских политологов в Африке Володин раскритиковал Минздрав за плохое импортозамещение - 20:00 Володин раскритиковал Минздрав за плохое импортозамещение Порошенко предложил лишить крымчан гражданства - 20:01 Порошенко предложил лишить крымчан гражданства Демпартия США подала иск против России и штаба Трампа - 20:01 Демпартия США подала иск против России и штаба Трампа Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, — Лавров - 20:04 Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, — Лавров В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО - 20:25 В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО
» » Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина

Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина


Добавлено: 22 апр 2018 в 17:45, Категория: Новости на сегодня
Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу Fox News заявил, что считает российского лидера Владимира Путина сильным президентом.

Макрон отметил: «Я думаю, что он очень сильный человек, сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой». Вместе с тем президент Франции предостерег: «Он сильный и умный, но не будьте наивными».

Французский лидер выразил убежденность в том, что Владимир Путин «одержим вмешательством в наши демократии», потому, по мнению Макрона, «нельзя быть слабыми с президентом Путиным. Когда вы слабы, он использует это».

Отметим, ранее стало известно о подготовке визита Макрона в Россию — он запланирован на май.


Материалы по теме:

Макрон провел телефонные переговоры с Путиным
Макрон принял приглашение Путина посетить Россию
Посол Франции: Макрон будет рад посетить Россию
Макрон: Разрешить ситуацию в Сирии невозможно без участия России
Добавлено: 22 апр 2018 в 17:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
КНДР переключится с ядерных испытаний на строительство «социалистической экономики», — BBC

КНДР переключится с ядерных испытаний на строительство «социалистической экономики», — BBC

Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев

Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев

"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в чемпионате России

В Госдепе озвучили наибольшие нарушения прав человека в Украине

В Госдепе озвучили наибольшие нарушения прав человека в Украине

Новости России
еще новости
Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Мединский и Кибовский открыли акцию «Библионочь»

Мединский и Кибовский открыли акцию «Библионочь»

Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Собянин предупредил Москвичей о возвращении урагана

Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром

Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Принцесса Шарлотта: как дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала людей во всем мире

Принцесса Шарлотта: как дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала людей во всем мире

Итальянский бренд обуви Jog Dog представил коллекцию весна-лето 2018

Итальянский бренд обуви Jog Dog представил коллекцию весна-лето 2018

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз готовятся к рождению первенца

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз готовятся к рождению первенца

Возможные версии смерти Avicii

Возможные версии смерти Avicii

Новости политики
еще новости
Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Атаку на Сирию в Германии признали незаконной

Атаку на Сирию в Германии признали незаконной

«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Популяризаторы секса» научат москвичей гендерным «удовольствиям»

«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

В Британии объявили о прорыве в

В Британии объявили о прорыве в "деле Скрипаля"

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

ВСУ «помогли» ополчению; ДНР вернулась в Славянск – ДНР и ЛНР, развитие событий

Происшествия
еще новости
Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Новости Украины
еще новости
В Германии на дне озера нашли старейший на планете корабль

В Германии на дне озера нашли старейший на планете корабль

Эксперты раскрыли секрет идеального секса

Эксперты раскрыли секрет идеального секса

Исследователи назвали главные причины появления рака

Исследователи назвали главные причины появления рака

Ученые сообщили, когда люди смогут жить до 1000 лет

Ученые сообщили, когда люди смогут жить до 1000 лет

Мировые новости
еще новости
В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США




Лента новостей
Эксперты раскрыли секрет идеального секса - 16:00 Эксперты раскрыли секрет идеального сексаТрагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей - 15:42 Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детейЭкс-президент Кравчук оценил шансы Украины отвоевать Донбасс и Крым - 15:39 Экс-президент Кравчук оценил шансы Украины отвоевать Донбасс и КрымGoogle ответил на сообщения о блокировке своих IP-адресов - 15:28 Google ответил на сообщения о блокировке своих IP-адресовЛидеру оппозиции в Армении предъявили обвинение - 15:28 Лидеру оппозиции в Армении предъявили обвинениеTelegram призвал россиян поддержать свободу интернета белыми самолетиками - 15:28 Telegram призвал россиян поддержать свободу интернета белыми самолетикамиЭкс-руководство «Динамо» попало под проверку МВД - 15:27 Экс-руководство «Динамо» попало под проверку МВДПринцесса Шарлотта: как дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала людей во всем мире - 15:21 Принцесса Шарлотта: как дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровала людей во всем миреМитинг в поддержку Савченко прошел в Киеве - 14:53 Митинг в поддержку Савченко прошел в КиевеБратья Брайан выиграли теннисный "Мастерс" в Монте-Карло в парном разряде - 14:49 Братья Брайан выиграли теннисный Исследователи назвали главные причины появления рака - 14:47 Исследователи назвали главные причины появления ракаНа Майдане проходит митинг в поддержку Савченко - 14:11 На Майдане проходит митинг в поддержку СавченкоМоуринью: "МЮ" слишком много критикуют - 14:05 Моуринью: Итальянский бренд обуви Jog Dog представил коллекцию весна-лето 2018 - 13:25 Итальянский бренд обуви Jog Dog представил коллекцию весна-лето 2018
Последние новости
Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области - 18:11 Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области В Германии на дне озера нашли старейший на планете корабль - 18:07 В Германии на дне озера нашли старейший на планете корабль Мельникова: ремикс на Despacito для вольных упражнений сделали сами - 18:04 Мельникова: ремикс на Despacito для вольных упражнений сделали сами Под Тверью опрокинулся автобус, есть пострадавшие - 18:00 Под Тверью опрокинулся автобус, есть пострадавшие Трамп отверг уступки в переговорах с КНДР - 17:46 Трамп отверг уступки в переговорах с КНДР Число задержанных в Ереване достигло 228 человек - 17:46 Число задержанных в Ереване достигло 228 человек Захарова допустила отмену виз для граждан Грузии - 17:45 Захарова допустила отмену виз для граждан Грузии Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина - 17:45 Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина В ДНР анонсировали уголовное дело против военных НАТО - 17:45 В ДНР анонсировали уголовное дело против военных НАТО Социал-демократическую партию Германии впервые возглавила женщина - 17:39 Социал-демократическую партию Германии впервые возглавила женщина Военный ВСУ погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, четверо ранены: спикер «АТО» сообщил о - 16:35 Военный ВСУ погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, четверо ранены: спикер «АТО» сообщил о потерях Огромный корабль пришельцев «маячит» возле МКС на близком расстоянии - 16:28 Огромный корабль пришельцев «маячит» возле МКС на близком расстоянии Басурин: В ДНР в результате боев за неделю погиб человек - 16:11 Басурин: В ДНР в результате боев за неделю погиб человек
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"