Макрон приравнял пошлины США на сталь и алюминий из ЕС к торговой войне

Французский лидер Эмманюэль Макрон выразил надежду, что Соединенные Штаты не введут новые пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, потому что иначе это фактически начало торговой войны.

Он считает, что при введении таких торговых ограничений для ЕС нужно сделать исключение, потому что «с союзниками не ведут торговые войны» и вообще вести войну против всех было бы безрезультатно. Такую информацию сообщил канал Fox News.

Американская сторона дала отсрочку на введение повышенных пошлин на сталь и алюминий до 1 мая для Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза.

Таким новшествам недоволен Китай, который призывал США прекратить вести внешнеторговую политику, провоцирующую торговую войну. В начале апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов вот уже на протяжении 40 лет не было торгового профицита с КНР и страна теряет огромные суммы денег каждый год.