МЧС подсчитало ущерб от урагана в Москве

Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ подсчитало ущерб, нанесенный ураганом в Москве, сообщает Life.

В ведомстве сообщили: «В Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта».

Напомним, жертвой урагана в столице стала девочка-подросток. Пострадали 17 человек.

В Московской области от непогоды пострадали восемь человек, в их числе ребенок — об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ранее сообщалось о гибели мужчины в Московской области.

