Медики сообщили, на сколько лет злоупотребление алкоголем сокращает жизнь

Люди, употребляющие в среднем 200–350 граммов алкоголя в неделю сокращают свою жизнь на один-два года.

Специалисты изучили исследования о почти 600 тысячах человек из 19 стран, употреблявших алкогольные напитки и не страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что негативные последствия на продолжительность жизни начинают ощущаться тогда, когда еженедельное употребление алкоголя превышает 100 граммов в неделю, что соответствует примерно 5–6 бокалам вина.

В то же время, люди, которые выпивают более 350 граммов алкоголя в неделю, порядка 18 бокалов, сокращают свою жизнь примерно на 4–5 лет.