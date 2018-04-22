Меган Маркл и принц Гарри посетили прием в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл

Пока принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к рождению третьего ребенка, принц Гарри и Меган Маркл, у которых на носу свадьба (до торжества осталось меньше месяца!), как представители королевской семьи полностью взяли на себя выполнение различных официальных обязанностей. Так, сегодня пара посетила прием по случаю предстоящих игр Invictus Games в Сиднее (игры, в которых принимают участие военнослужащие, ставшие инвалидами из-за ранений) и встретилась с премьером-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом.

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган для очередного выхода "в свет" выбрала зеленое платье с цветочным принтом от Self Portrait, которое дополнила замшевыми лодочками и черной сумочкой. Поверх платья невеста британского принца накинула черный блейзер Alexander McQueen стоимостью почти две тысячи долларов. Последний в гардеробе Меган уже давно: именно в нем мы видели девушку на гала-вечере Endeavor Awards в феврале этого года — первом светском мероприятии, на котором Меган и Гарри появились в качестве жениха и невесты.

Похоже, Маркл тоже не собирается следовать правилу "один выход — одно платье" и планирует удивлять модных критиков. Мы только за!

Меган Маркл