Мельникова: ремикс на Despacito для вольных упражнений сделали сами

КАЗАНЬ, 22 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Призер Олимпийских игр гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что ремикс на песню Despacito для вольных упражнений на чемпионате России был "музыкой собственного производства".

Мельникова выступала в вольных упражнениях на чемпионате России в Казани под музыку с использованием фрагментов песни Despacito в инструментальном исполнении и завоевала золото.

"Наверное, вольные упражнения дались тяжелее всего, - заявила Мельникова журналистам. - Готовила эту программу, старалась делать по максимуму все. Я сама выбирала музыку, она мне очень понравилась, нарезали сами кусочки и соединяли. Да, музыка собственного производства".

Мельникова на чемпионате России завоевала золотые медали в личном многоборье, вольных упражнениях, упражнениях на бревне и на разновысоких брусьях, а также взяла серебро в опорном прыжке и в командном первенстве в составе сборной Центрального федерального округа.

"Побеждать не устала, это очень приятные чувства, - призналась Мельникова. – Таких результатов от себя не ожидала, думала, что будет очень тяжело после Италии ехать сюда сразу и выступать тут четыре дня подряд. Но оказалось все намного проще. Что касается количества медалей, то ставила перед собой другие задачи – вычистить программы, и получилось не все. Конечно, не всем довольна, хочется доводить до идеала, а идеально получается редко".