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Мемория. Иван Ефремов


Добавлено: 22 апр 2018 в 09:33, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Иван Ефремов

22 (9) апреля 1908 года родился палеонтолог и писатель Иван Ефремов.

Личное дело

Иван Антонович Ефремов (1908 – 1972) родился в поселке Вырица. Его отец был арендатором местного лесопильного завода. В 1914 году семья переехала в Бердянск, где мальчик поступил в гимназию. Он очень много читал, в основном книги Жюля Верна, Хаггарда, Уэллса, Конан Дойла и Джека Лондона. В 1917 году родители Ивана развелись, в конце 1918 года мать с детьми уехала в Херсон. Вскоре после переезда она вышла замуж за красноармейца и уехала с ним, оставив детей на попечение тетки, которая вскоре умерла от тифа.

В 1920 году двенадцатилетний Иван прибился к 6-й автороте Красной армии, которая в то время находилась в Херсоне. В качестве «сына полка» мальчик прошел с красноармейцами до Перекопа. После взятия Крыма Ефремов вернулся в Херсон и узнал, что его брата и сестру отец забрал в Петроград. Он добрался туда самостоятельно и воссоединился с семьей. В Петрограде Иван поступил в школу второй ступени, которую окончил за два с половиной года. Вечерами работал грузчиком, а потом и шофером грузового автомобиля в ночную смену. Также он сумел сдать экзамены на штурмана каботажного плавания при Петроградских мореходных классах.

В 1923 году Ефремов прочитал в журнале «Природа» статью зоолога Петра Сушкина о вымерших рептилиях. Он встретился с ученым и вскоре стал работать его лаборантом в Геологическом музее. Там он научился извлекать из породы окаменевшие останки животных и получил первую палеонтологическую подготовку, читая книги, рекомендованные ему Сушкиным.

Весной 1924 года, после окончания школы, Иван Ефремов уехал на Дальний Восток и нанялся матросом на парусно-моторное судно. До поздней осени плавал у берегов Сахалина и по Охотскому морю. В конце года вернулся в Ленинград и поступил по рекомендации Сушкина на биологический факультет Ленинградского университета. В годы учебы он подрабатывал грузчиком в порту и шофером на пивном заводе «Красная Бавария».

Летом 1925 года был направлен в первую научную экспедицию в Азербайджан, где обследовалось место будущего Ленкоранского заповедника. После окончания работы экспедиции устроился старшим матросом на гидрографический катер Ленкоранской лоцманской дистанции. В октябре вернулся в Ленинград, где был взят в Геологический музей на должность препаратора. Тогда же перевелся с биологического на геологический факультет, но вскоре оставил учебу.

С 1926 года Ефремов регулярно участвовал в палеонтологических экспедициях, отправлявшихся в Поволжье, на Урал, в Среднюю Азию, на Дальний Восток. Сделанные им находки были отражены в его первых научных статьях. Весной 1930 года он стал сотрудников Палеозоологического института, созданного на базе остеологического отдела и Северодвинской галереи Геологического музея, и продолжил активные научные исследования. Экстерном окончил Ленинградский горный институт. В 1935 году за работы по палеонтологии ему была присвоена степень кандидата биологических наук. В 1936 году Палеозоологический институт был переименован в Палеонтологический и переведен в Москву. Семье Ефремова дали квартиру в доме номер 8 в Большом Спасоглинищевском переулке. В это время он начал работу по обобщению своих полевых наблюдений над распределением окаменелостей в породах и пришел к выводам о закономерностях образования местонахождений вымерших животных. Одновременно с этим он продолжал участие в полевых экспедициях и, как ученый секретарь института, решал проблемы, связанные с устройством на новом месте.

В 1937 году Иван Ефремов принимал участие в работе XVII Международного геологического конгресса. Весной 1941 года он защитил докторскую диссертацию на тему «Фауна наземных позвоночных средних зон перми СССР».

В 1946–1949 годах Ефремов руководил тремя экспедициями в монгольскую пустыню Гоби, во время которых было сделано множество важных находок. О работе в Монголии Ефремов рассказал в художественно-документальной книге «Дорога ветров». В сороковые годы были опубликованы первые научно-фантастические и приключенческие произведения Ефремова: «Встреча над Тускаророй», «Пять румбов» (оба 1944), «Белый рог» (1945), «Алмазная труба» (1946) и первая научно-фантастическая повесть «Звездные корабли» (1948). В 1950 году была издана монография Ивана Ефремова «Тафономия и географическая летопись».

В 1956 году он пишет первый научно-фантастический роман «Туманность Андромеды», который на следующий год был опубликован в журнале «Техника – молодежи». Вскоре книга выходит отдельным изданием и переводится на иностранные языки.

В 1959 году Ефремов по состоянию здоровья уволился из Палеонтологического института. Он занялся литературным творчеством и в последующие годы написал романы «Лезвие бритвы», «Час быка» и другие произведения. В 1967 году Ефремова наградили орденом Трудового Красного Знамени «за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся». В последние годы жизни Ефремов написал исторический роман «Таис Афинская».

Умер Иван Ефремов 5 октября 1972 года.

Чем знаменит

Иван Ефремов

Выдающийся писатель-фантаст, представитель гуманистического направления фантастики, убежденного в наступлении эпохи «нового золотого века» в результате социальных изменений и научно-технического прогресса. В романе «Туманность Андромеды» Ефремов изобразил будущее коммунистическое государство планетарного масштаба. В его концепции Великого Кольца – содружества цивилизаций, ощущается влияние философов русского космизма. Другой вариант развития человечества представлен в книге «Час быка», романе-предупреждении, жизнь на далекой планете Торманс, некогда заселенной землянами, построена по законам всесильной олигархии. Произведения Ефремова переведены на многие языки, только в бывшем СССР и нынешней России издавались более 400 раз тиражом около 27 миллионов экземпляров.

О чем надо знать

В области палеонтологии Иван Ефремов наиболее известен как основатель тафономии – палеонтологической науки, изучающей закономерности процессов естественного захоронения организмов. Его монография «Тафономия и геологическая летопись» в 1952 году была отмечена Государственной премией СССР. Также ему принадлежат фундаментальные монографии «Руководство для поисков останков позвоночных в палеозойских континентальных толщах Сибири» и «Фауна наземных позвоночных средних зон перми СССР». Совместно со своим учеником Борисом Вьюшковым Ефремов подготовил и опубликовал «Каталог местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР», который в 1957 году был переведен на английский язык.

Прямая речь

«Мне думается, что два в корне ошибочных взгляда на научно-популярную литературу еще широко бытуют у нас. Не раз случалось на заседаниях разных комиссий и редакций выслушивать высказывания ученых (и хороших ученых!) о том, что научно-популярная литература — пустяки. Мы, мол, рассматриваем писание подобных книг, как использование отходов своей работы. Нужно ли говорить, что создать хорошую, настоящую научно-популярную книгу не легче, а гораздо труднее, чем описать на специальном научном языке результаты своих исследований? Другой ошибкой научной популяризации является мнение, что книги, особенно подытоживающие состояние крупных разделов науки, должны излагать только достаточно разработанные и хорошо известные вопросы. Все самые новые проблемы и предположения, еще не доказанные и спорные, обычно исключаются из популярных книг в наивном, но очень распространенном, особенно среди педагогов, стремлении уберечь читателя от «запутывания» в плохо разработанных вопросах. Я считаю этот взгляд чрезвычайно вредным. Широкое его распространение ведет к тому, что наши дети, наша молодежь будут питаться знанием «второй линии», а не находиться на переднем крае широкого фронта науки. Это значит; что распространяемое в народе знание будет уже отставшим, будет знанием вчерашнего дня».

Из статьи Ивана Ефремова «О широкой популяризации науки»

«Во время одной из экспедиций в Среднюю Азию я заболел какой-то странной болезнью, возвращающейся раз в пять лет. Когда болезнь возобновляется, я на месяцы выбываю из строя и вынужден лежать пластом. В 1942 году я находился в Алма-Ате. Меня, как доктора наук, прочно забронировали и держали в глубоком тылу. Необходимой научной литературы почти вовсе не было, жить было очень тягостно, работать по специальности — почти невозможно. Организм, обессиленный недоеданием, после очередного приступа болезни совсем не годился ни на что серьезное. В этих условиях я начал придумывать свои рассказы, даже не мечтая о том, что они будут когда-нибудь напечатаны и что я стану «настоящим писателем». Да и не было никаких оснований верить в успех моих литературных опытов. Рассказы, мне казалось, явно выбивались из русской традиции, они были далеки от тематики нашей литературы. Позже, кажется, Кассиль на каком-то собрании заявил, что они ему нравятся, но производят впечатление переведенных с английского... Думается мне, это не так. Я продолжал писать, не придавая своему творчеству большого значения, но чувствовал в нем безотчетную потребность. Должно быть, в этом выражался своеобразный протест против «интеллектуальной консервации».

Из беседы Ефремова с Евгением Брандисом.

14 фактов об Иване Ефремове



Согласно метрической книге, Иван Ефремов родился в 1908 году, но еще в юности он добавил себе год, так что в всех его документах был указан 1907 год рождения.



Отец Ивана Ефремова носил имя Антип, но позднее поменял его на Антон.



Родители Ивана заключили брак уже после его рождения, поэтому в метрической книге в записи о его рождении была указана только мать – «девица Варвара Ананьева». Позднее Антип (Антон) Ефремов признал отцовство.



Иван Ефремов научился читать в четыре года, а в шесть лет впервые познакомился с романами Жюля Верна.



Своего сына Иван Ефремов назвал Алланом в честь Аллана Квотермейна – героя серии книг Генри Райдера Хаггарда.



Водить автомобиль Ефремов научился в 12 лет, когда жил среди красноармейцев автомобильной роты.



В 1930-х годах Ефремова не приняли в партию по причине «неправильного» социального происхождения. Когда уже после публикации книги «Туманность Андромеды» ему предложили вступить в партию, он отказался, сказав: «Социальное происхождение не изменилось».



По словам Бориса Стругацкого, персонаж книги «Понедельник начинается в субботу» Федор Симеонович Киврин писался с Ивана Ефремова.



В 1962 году в статье «Наука и научная фантастика» Иван Ефремов предложил классификацию массовой фантастической литературы, выделив три разновидности: BAM (Bug and Monster) – о гигантских насекомых и чудовищах, вторгающихся на Землю из космоса; MS (Mad Scientist) – о безумных ученых, UL (Upheaval Literature) – литература катастроф, непременно случающихся с Землей или с иными планетами.



Ефремов добился публикации романа Роберта Штильмарка «Наследник из Калькутты», который автор прислал ему в рукописи.



В честь Ивана Ефремова назван астероид 2269 Ефремиана.



Ученик Ивана Ефремова палеонтолог Петр Чудинов назвал в его честь вымершего ящера ивантозавра (Ivantosaurus ensifer).



В 1945 году Иван Ефремов вместе с Владимиром Обручевым воссоздал журнал «Вокруг света», который был закрыт во время войны, и первое время возглавлял его редакционную коллегию.



Существует неподтвержденное фактами мнение, что Джордж Лукас назвал Дарта Вейдера, одного из главных персонажей своей саги «Звездные войны», в честь ефремовского Дара Ветра.

Материалы об Иване Ефремове

Статья об Иване Ефремове в русской Википедии

Сайт, посвященный Ивану Ефремову

Страница Центра ноосферных знаний и культуры имени И. А. Ефремова


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Добавлено: 22 апр 2018 в 09:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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