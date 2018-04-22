Между Россией и Китаем запустили новый маршрут грузовых перевозок

Железнодорожный маршрут грузовых перевозок запустили между китайским городом Наньчан и российской столицей.

20 апреля из КНР отправился первый состав с самыми различными товарами. В Москве его ожидают через 15 суток. Такую информацию сообщило агентство Синьхуа.

В начале лета движение поездов по этому маршруту станет регулярным. Он первый связал Наньчан и Европу.

Ранее китайское госуправление по контролю качества дало разрешение ввозить пшеницу из шести российских регионов.

К концу 2017 года сообщалось, что Россия увеличила поставки пшеницы за рубеж почти на 23 процента.