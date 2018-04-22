Минобороны Германии призывает ужесточить курс в отношениях с Россией

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в своем интервью изданию Bild выступила за ужесточение курса в отношениях с Россией.

«Путин не ценит слабость», — отметила фон дер Ляйен.

Глава оборонного ведомства ФРГ выразила мнение о том, что главной проблемой в отношениях РФ с Западом является поиск «образа врага», который, по ее мнению, нужен Москве.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что давление на российское государство с помощью санкционных мер должно продолжаться для выполнения Минских договоренностей. Глава МО Германии добавила, что западным странам необходимо быть готовым к диалогу с РФ «с позиции единства и силы».