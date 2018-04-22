Мировые СМИ сообщают о заморозке 2 млрд долларов российской компании «Ренова»

Активы Виктора Вексельберга стоимостью $1,5–2 млрд были заморожены в результате действия санкций США в отношении бизнесмена и его группы «Ренова», сообщает Reuters со ссылкой на два источника. В результате санкций были заблокированы долларовые счета компаний, контролируемых «Реновой», рассказали они.

«Европейские и, в частности, швейцарские банки проявляют избыточную осторожность, которая даже не предусмотрена санкционными требованиями. Вторичные санкции, по сути, носят наднациональный характер, находя свое применение даже в тех странах, которые не собираются копировать американские санкции или даже с ними не согласны»,- заявил источник.

«Ренова» от комментариев отказалась.

Напомним, США расширили санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний в начале апреля.