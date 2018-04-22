Митинг в Ереване собрал десятки тысяч человек

На акцию протеста в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении собрались десятки тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Организаторов митинга на площади Республики нет — лидера оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна и двух депутатов блока ранее задержали и предъявили обвинения в организации беспорядков. Кроме того, задержаны и доставлены в отделы полиции более 200 человек.

Как передают СМИ с места событий, неизвестно, кто будет выступать на митинге — пока протестом руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Ален Симонян.