Митинг в поддержку Савченко прошел в Киеве

Около 20 человек вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в центре Киева на митинг в поддержку депутата Рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов.

Об этом в воскресенье, 22 апреля сообщает агентство УНН. Сестра депутата заявила агентству, что в этот день исполняется месяц, как Савченко арестовали.

Согласно версии украинских властей, Савченко планировала террористические акты в здании Верховной рады и правительственном квартале. Сейчас политик находится в СИЗО под арестом, ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.