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Моуринью: "МЮ" слишком много критикуют


Добавлено: 22 апр 2018 в 14:05, Категория: Спорт
Моуринью: "МЮ" слишком много критикуют
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что в адрес его команды звучит слишком много критики.

В субботу манкунианцы переиграли "Тоттенхэм" и вышли в финал Кубка Англии. Моуринью прокомментировал победу в матче и объяснил, почему его футболисты были лучше.

"Мы заслужили победу. Если поделить игру на отрезки, то мы были лучше большую часть времени. Мы лучше контролировали мяч. Возможно, во втором тайме мы немного потеряли контроль в центре поля, так как давали слишком много пространства сопернику. После первого тайма мы вышли на поле слишком поздно, так как очень много разговаривали и пытались самоорганизоваться", - сказал тренер в интервью Би-би-си.

Португалец отметил, что критика в адрес команды связана с выступлениями "МЮ" в последние годы.

"Мы должны спросить себя, почему нас так много критикуют. Мы можем финишировать вторыми (в чемпионате Англии), если заработаем еще 6 очков. Это уже будет достижением для команды, которая несколько лет не поднималась так высоко. Мы будем играть в четвертом финале за три года. Поэтому я думаю, что критики, пожалуй, чересчур много", - сказал Моуринью.


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Добавлено: 22 апр 2018 в 14:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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