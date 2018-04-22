Мужчина, вышедший из комы рассказал о существовании ада

Американец Мэтью Ботсфорд убедился в существовании ада.

Отмечается, что двадцативосьмилетнего мужчину ранили в голову и чтобы спасти его жизнь врачи ввели его в искусственную кому, во время которой он «оказался в преисподней», где были откровенно кошмарные сцены. Мужчина сообщил, что оказался связанным над огромной ямой, заполненной раскаленным вулканическим веществом. Из магмы выпрыгивали создания, похожие на людей, и хватали его за ноги.

В аду Ботсфорда изматывали неприятные чувства: одиночество и беспомощность. Также, его периодически подвергали ужасным пыткам. При этом чей-то голос промолвил, что время Мэтью не пришло, и рука неизвестного вытащила мужчину из кошмара.

Отмечается, что многие люди, пережившие клиническую смерть, видят потусторонний мир, притом рассказы «очевидцев» во многом сходятся. Атеисты, испытав все «на своей шкуре», становятся верующими.